الجيش: توقيف مطلقي النار باتجاه مواطن في محلة وطى المصيطبة

أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ أن "​مديرية المخابرات​ أوقفت المدعوَّين محمد عبد الرحمن النجار ومحمود مصطفى صعب، لإقدامهما بتاريخ 16/6/2019 في محلة ​وطى المصيطبة​ على ​إطلاق النار​ من بندقية حربية باتجاه المدعو حسين عادل الجردي وإصابته، وذلك على خلفية منافسة على بيع اشتراكات ​الإنترنت​، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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