جوزيف عون: الجيش يتعامل اليوم مع عدو إرهابي غير تقليدي متخفٍ بين الناس

أكّد قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، خلال تفقده كلية ​فؤاد شهاب​ للقيادة والأركان واجتماعه بضباط دورة الأركان الثالثة والثلاثين، أن "الكلية هي أحد أهم المعاهد التي تخرّج القادة العسكريين، وعلى أهمية الدور الذي يؤديه الضباط الأركان في وحداتهم، إذ يساهمون بشكل حاسم في اتخاذ القرار الصحيح"، مشددًا على أن "الجيش يتعامل اليوم مع عدو إرهابي غير تقليدي متخفٍ بين الناس، حيث التعقيدات كثيرة وغير واضحة؛ وهنا يأتي دور الركن في دراسة هذه الظروف وتهيئة المقوّمات الملائمة التي تمكّن قائد الوحدة من تقدير الموقف بشكل دقيق".

واعتبر عون أن "سرعة استجابة الوحدات للاعتداء ​الإرهاب​ي في ​طرابلس​ مؤخراً، ومسارعتها إلى إنهاء الحالة الشاذة، تؤكد أهمية المبادئ التي نتعلمها في كلية القيادة والأركان؛ ولفت إلى أنّ الإرهاب يتحيّن الفرص من خلال بعض الخلايا النائمة لبثّ حقده في المجتمع، لكنّ تطوّر ​مديرية المخابرات​ وجهوزيتها أحبط الكثير من هذه المحاولات، وما أفلت منها قضت عليه الوحدات المولجة حفظ الأمن. من جهة أخرى".

من جهته، رحّب قائد الكلية بقائد الجيش، موضحًا "أننا نستمدّ منكم القوة، ونتعلم من مسيرتكم فلسفة الانتماء للوطن حصراً، فهو أوسع وأعظم من كلّ الانتماءات الأخرى. إنّ كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان تعمل وفق توجيهاتكم، وبالمعايير التي أرسيتموها، معايير الكفاءة والشفافية والتجرّد، إلى جانب الاجتهاد والمثابرة والتحصيل العلمي المستمر".