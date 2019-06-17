فنيش عرض شؤونا رياضية مع فتفت وفرحات ووفد كوبي

استقبل وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​، في مكتبه في الوزارة، رئيس الاتحاد ال​لبنان​ي لكرة السلة أكرم الحلبي.

وهنأ الوزير فنيش رئيس الاتحاد لانتخابه نائبا أول لرئيس الاتحاد الآسيوي في ​الانتخابات​ التي جرت في ​الهند​.

ثم وضع الحلبي الوزير فنيش في اجواء الانتخابات وفي أجواء قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي ستقام في العام 2019، وخطة الاتحاد لتحضير ​منتخب لبنان​ للاستحقاق الآسيوي الى جانب برنامج عمل الاتحاد ورعاية المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها.

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كما استقبل فنيش النائب ​سامي فتفت​ الذي أشار الى "أننا تطرقنا الى اوضاع نوادي ​الضنية​ اضافة الى الاوضاع السياسية العامة في لبنان".

ثم استقبل الوزير السابق ​عبد الله فرحات​ الذي أكد "انها زيارة عمل لمعالي الوزير المميز بالشفافية والادارة الواضحة، تطرقنا الى الشؤون الرياضية في بلدة ​حمانا​ وجهود ومساعدات الوزير"، مشيرا الى انه "تم بناء مجمع رياضي مهم ضم جميع نوادي حمانا والنوادي المجاورة".

واستقبل فنيش عضو الامانة العامة للحزب الشيوعي الكوبي هورهي توبناس راموس يرافقه السفير الكوبي الكسندر موراغا على رأس وفد. وتم البحث في شؤون الرياضة والشباب في لبنان وكوبا و سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين. كما تم التطرق الى الى الى الاوضاع العامة في المنطقة.