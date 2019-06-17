رئيس مجلس مندوبي اللبنانية للنشرة: جلسة للمجلس يوم السبت ورفضت استقالة ضاهر

أكد رئيس مجلس مندوبي المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور علي رحال، في حديث لـ"النشرة"، أنه وجه الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس يوم السبت المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحاً، كاشفاً أن جدول الأعمال سيكون من بند واحد هو البت في موضوع نقض قرار الهيئة التنفيذية تعليق الإضراب مؤقتاً.

وأوضح رحال أن الجلسة كان من المفترض أن تعقد يوم غد الثلاثاء، إلا أن التأجيل يعود إلى إستقالة رئيس الهيئة التنفيذية ​يوسف ضاهر​، الذي من المفترض أن يكون حاضراً لا سيما أنه هو من تولى المفاوضات.

وأشار رحال إلى أنه رفض إستقالة ضاهر وتمنى عليه عدم نشرها في وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن تأجيل الجلسة هو من أجل إفساح المجال لعودة ضاهر عن الإستقالة أم التأكيد عليه، خصوصاً أنه قطع التواصل مع الجميع بعد تقديمها.