الرئيس الفرنسي منح امين عام جمعية مصارف لبنان وسام جوقة الشرف من رتبة فارس

منح الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، امين عام جمعية مصارف ​لبنان​ ​مكرم صادر​ وسام ​جوقة الشرف​ من رتبة فارس، وقد قلّده الوسام باسم سفير ​فرنسا​ في لبنان ​برونو فوشيه​ في احتفال خاص أُقيم في قصر الصنوبر.

وأثنى فوشيه "على ما يتمتّع به المكرَّم من مزايا شخصية ومهنية"، مذكّراً بأن "علاقته مع فرنسا ترقى الى زمن متابعته الدراسة الجامعية في جامعة غرونوبل حيث نال الدكتوراه في ​العلوم​ الاقتصادية"، مشيراً إلى "بداية مسيرته المهنية باحثاً اقتصادياً حول لبنان والمنطقة في مركز الدراسات والأبحاث حول ​الشرق الأوسط​ المعاصر "سيرموك" الذي أُنشئ في نطاق هيكلية المؤسّسات الفرنسية في لبنان".

ولفت الى أن "صادر قام بنشر العديد من المؤلفات والأبحاث حول ​الإقتصاد اللبناني​ واقتصادات المنطقة بالإضافة الى تدريس العلاقات الاقتصادية الدولية في ​الجامعة اللبنانية​ طوال سبع سنوات".

من جهته، أشار صادر إلى "نشأته في بيئة تربوية واجتماعية مشبعة بالثقافة الفرنسية في بلدته الحدودية ​عين إبل​، التي وصل اليها الآباء اليسوعيون منذ ما يقارب 150 عاماً، وتبعتهم ​راهبات القلبين الأقدسين​. وذكّر بأنه فور استلامه مهام الأمانة العامة ل​جمعية المصارف​، أقيم مشروعان كبيران بالتعاون مع مركز الإعداد المهني المصرفي في باريس: الأول إعداد برنامج تدريب مستمر لموظفي ​المصارف اللبنانية​ والثاني وضع منهج جامعي يمكّن كوادر هذه المصارف من متابعة الدراسة الأكاديمية. وهذا التعاون لا يزال قائماً حتى اليوم".