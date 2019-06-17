ترزيان أثنى على قرار إزالة التعديات على الأملاك العامة والخاصة ببيروت

أثنى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​هاغوب ترزيان​ على "التوجيهات التي أعطاها ​محافظ​ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ لجهة إعطاء الإدارة ​البلدية​ أمر مباشرة العمل على تنفيذ الإنذارات التي صدرت والمتعلقة بإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة في بيروت وإخلاء ​العقارات​ الخاصة المبنية وغير المبنية العائدة إلى البلدية والمشغولة من دون مسوغ شرعي"، مؤكداً "دعم قرار شبيب في هذه الخطوة الضرورية والمهمة لبيروت".

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