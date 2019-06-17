النشرة: طائرة اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في منطقة ​حاصبيا​ بأن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من نوع "أم كا" من دون طيار خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​"، مشيرًا إلى أنها " تنفذ طلعات استكشافية بشكل دائري على علو مرتفع فوق بلدات ​العرقوب​ حاصبيا امتدادًا الى المرتفعات الغربية ل​جبل الشيخ​".

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