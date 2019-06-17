الطبش: كل التقدير لوزير المالية لصرفه مستحقات مؤسسات المعوقين

وجهت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ "كل التقدير لوزير المالية ​علي حسن خليل​ الذي صرف كل مستحقات الجمعيات ومؤسسات المعوقين المحالة الى ​وزارة المالية​". اضافت الطبش قائلة "في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي "شكر كبير لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي دعم هذا الملف وكان من اول المدافعين عنه. ‏خطوة إيجابية عسى ان تقترن بخطوات مستقبلية تنصف هذه المؤسسات والجمعيات الانسانية."

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