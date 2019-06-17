اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القدس: دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين إلى فرض "عقوبات على الفور" ضد إيران في حال تجاوزت مخزونها من اليورانيوم المحدد لها بموجب الاتفاق النووي.
وطالب نتانياهو خلال احتفال أقيم في القدس المجتمع الدولي "فوراً" بتطبيق "عقوبات سريعة" تضمنها اتفاق عام 2015 ، إذا خرقت الجمهورية الإسلامية هذا الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يدعو إلى فرض عقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.