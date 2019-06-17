موسكو (رويترز) - تجمع مئات من المحتجين في موسكو يوم الأحد في مظاهرة صغيرة بترخيص من الحكومة دعما للصحفي الاستقصائي إيفان جولونوف والتنديد بإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بإلقاء القبض عليه قبل خمسة أيام هذا الشهر بتهمة حيازة مخدرات.
وأطلقت السلطات سراح الصحفي البالغ من العمر 36 عاما، المعروف بكشفه فضائح فساد مسؤولين في موسكو، عقب احتجاج شديد من مؤيديه الذين قالوا إن شرطة مكافحة الفساد لفقت له التهمة.
وفي احتجاج غير مرخص يوم 12 يونيو حزيران بعد يوم من الإفراج عن جولونوف، احتجزت السلطات أكثر من 500 شخص بينهم السياسي المعارض نافالني.
وقال شاهد لرويترز إن الاحتجاج الذي دعا إليه اتحاد الصحفيين الروس شارك فيه بضع مئات من الناس عند ظهر يوم الأحد.
ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن الشرطة قولها إن نحو 1600 شخص شاركوا في التجمع.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
كانت هذه تفاصيل خبر المئات يحتجون في موسكو تأييدا لصحفي استقصائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.