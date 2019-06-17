شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على عبد العال يلتقى مديرة لجنة شنغهاى بمجلس النواب الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلمانى، واستكمالا لجهود الدبلوماسية البرلمانية، التقى الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له ، مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني.

وفي مستهل اللقاء، تقدم الدكتور على عبد العال بالشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد البرلماني المصري منذ وصولهم لمدينة شنغهاى، واصفاً المدينة الصينية بالعالمية، ذات التجربة الملهمة على الصعيد الاقتصادي، مشيداً بالعلاقات المصرية الصينية واصفاً إياها بالتاريخية ذات القواسم الحضارية المشتركة.

وأشاد الدكتور على عبدالعال ، بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الصينية، والذى تمثل كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة أحد أبرز مؤشراته معتبراً أن البلدين لديهما رؤية مشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية، خاصة المتعلقة بدعم الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الإرهاب ، كما أكد عبد العال أن العلاقات المصرية الصينية في شقها الاقتصادي تشهد طفرات تتناسب مع حجم البلدين ووزنهما النسبي إقليمياً ودولياً.

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من جانبها، أعربت مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني، عن سعادتها الغامرة باستقبال الوفد البرلماني رفيع المستوى، مشيده بالعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، من جانبها استعرضت مديرة لجنة شنغهاى لمجلس نواب الشعب الصيني التجربة الإقتصادية لمدينة شنغهاى، خاصة في مجال تنظيم المعارض الدولية التى تشارك فيها مصر باستمرار.

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