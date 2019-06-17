شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": قانون صندوق دعم المرأة المصرية فى ضوء توجهات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية يأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية واستكمالاً للجهود البرلمانية والحكومية، لتقديم الدعم الشامل للمرأة فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية منها، جنبا إلى جنب المجالات السياسية.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، وأكثر من 60 نائباً، فى حضور ممثلى الوزارات المختلفة والمجالس القومية المعنية.

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وأكد القصبى، انحياز البرلمان الكامل لحق المرأة فى التمثيل السياسى، وذلك بالموافقة على منحها 25% من مقاعد مجلس النواب، أثناء مناقشة التعديل الدستورى فى وقت سابق.

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وفى ذات السياق استعرض رئيس لجنة التضامن الاجتماعى ملامح مشروع القانون، موضحاً أنه يتكون من 3 مواد للإصدار و14 مادة قانونية، منقسمة إلى 3 فصول، الأول منها خاص بالتعريفات العامة والدقيقة التى تخص مواد القانون، والباب الثانى خاص بإنشاء الصندوق ومواردة ويأتى فى 11 مادة، والباب الأخير خاص بالعقوبات.

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وتابع القصبى، أن مشروع القانون ينص على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز له إنشاء فروع أخرى.

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