قطاع الأعمال والاستثمار تناقشان تطوير صناعة الغزل مع السفير السويسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
عقدت وزارتا قطاع الأعمال العام والاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السفير السويسري في القاهرة، لبحث التعاون في تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج.
وقال بيان من وزارة الاستثمار إن الاجتماع ناقش بحث التعاون مع سويسرا في تطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال.
كما ناقش الاجتماع سبل توفير التمويل اللازم لتوريد ماكينات حديثة، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير هذا القطاع.
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