خلال امتحان حقوق الإنسان.. طالب يعتدي على دكتور في جامعة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تعدى طالب بالفرقة الأولي، بكلية التجارة، جامعة طنطا، اليوم الاثنين، على عضو هيئة تدريس وعدد من أفراد الأمن الداخلي للكلية خلال امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وكشف مصدر مسؤول بجامعة طنطا، أن الطالب "ن،ع"، بالفرقة الأولي، مزق ورقة الإجابة الخاصة به خلال تأديته امتحان مادة حقوق الإنسان، وتعدى بالسب والشتم على عضو هيئة التدريس "ا.ع"، مدرس مساعد بالكلية، وذلك بسبب منعه من محاولة الغش خلال الامتحان.

وأشار المصدر إلى أن الطالب جرى التنبيه عليه أكثر من مرة بالانضباط داخل اللجنة وعدم محاولة الغش ولكنه لم يستجب، وخلال سحب ورقة الإجابة منه رفض تسلميها وقام بتمزيقها وتعدى على عضو هيئة التدريس بالسب والشتم محاولًا التعدي عليه بالضرب، غير أن أفراد الأمن الداخلي بالكلية تدخلوا ومنعوا ذلك.

وتابع، أن ذلك أدى لإحداث حالة من الفوضى داخل اللجنة في "مدرج 3"، وتم إخراج الطالب من اللجنة وإحالته إلى لجنة الشؤون القانونية للتحقيق معه، ومن المقرر عقب ذلك تحويله إلى مجلس تأديب بالكلية.