محمد البوعينين: مؤتمر البحرين اقتصادي بحت ولا علاقة له بصفقة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود:

أكد النائب محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني في البرلمان البحريني، أن مؤتمر البحرين "هدفه اقتصادي بحت ولا علاقة له بصفقة القرن".

وأوضح البوعينين لمصراوي، أن المؤتمر لن يتطرق إلى الشأن السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية، وإنما هدفه إعادة إعمار فلسطي والبنى التحتية المتهالكة بالبلد المُحتل.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية" في إطار "صفقة القرن"، أعلن الفلسطينيون مقاطعته ورفضه جملة وتفصيلا.

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وقال البوعينين إن المساعدات العربية السابقة كافة، لم تنجح في إعادة بناء الالبنى التحتية المتهالكة لفلسطين، آملاً أن يكون هذا المؤتمر فرصة من تحقيق هذا الهدف.

وأدلى النائب البحريني بهذه التصريحات الصحفية، اليوم الاثنين، على هامش حضوره ندوة "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، والتي ينظمها البرلمان العربي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وفيما يتعلق بالتوترات الحالية التي تشهدا المنطقة، وصف البوعينين تصرفات إيران بـ"اللامسؤول في المنطقة"، قائلاً "على إيران الالتفات إلى الشأن الداخلي بدلا من سياس تصدير الثورة عن طريق أذرعها الخارجية.

وشدد على أن المنطقة تشهد توترات بسبب الاعتداءات التي تشنها إيران على ناقلات النفط في الخليج العربي، والتي لا تؤثر فقط على لوضع الأمني بل تؤثر أيضًا على أسعار النفط.