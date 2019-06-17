"إي فاينانس": نجحنا في إصدار 2.3 مليون كارت ميزة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للتكنولوجيا المالية إن شركته نجحت حتى الآن في إصدار 2.3 مليون كارت ميزة بالتعاون مع 3 بنوك.

وأضاف سرحان على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، أن البروتوكول الذي وقعه البنك المركزي اليوم مع وزارة التضامن الاجتماعي يشمل دخول حوالي 8.5 مليون صاحب معاش في منظومة المدفوعات الوطنية ميزة، بالإضافة إلى 2.7 مليون مستفيد من معاشات تكافل وكرامة، إلى جانب كروت المعاقين.

وذكر سرحان، ردا على الخليج 365، أن من المتوقع أن تخضع الكروت اللاتلامسية للاختبار خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة بالتعاون مع شركة بنوك مصر، وذلك بعد وضع القواعد المنظمة لهذه الكروت والحدود القصوى للاستخدام مؤخرا من البنك المركزي.