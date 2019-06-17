إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية في 25 جوان تزامنا مع مؤتمر البحرين حول "صفقة القرن"

أعلنت حركة التحرير الفلسطينية (فتح)، مساء السبت، أن يوم 25 من جوان الجاري، سيكون يوم إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية.

ويتزامن الإضراب مع الورشة المرتقبة في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 الشهر الجاري، دعت لها واشنطن، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن”، وفق إعلام أمريكي.

وأعلن جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن فعاليات ستشارك فيها كل القوى الوطنية يوم 24 من الشهر الجاري، قبيل مؤتمر المنامة، فيما سيكون يوم 25، يوم إضراب شامل. وقال إن الفعاليات تأتي لإيصال رسالة شعبنا الفلسطيني للاحتلال والعالم والمجتمعين في المنامة، بأن “هذا الاجتماع عار وخيانة وطعنة في ظهر شعبنا”. وأضاف “آن الأوان ليكون هناك جهد عربي لإنهاء الاحتلال”.

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وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين، في بيان مشترك، عن عقد ورشة عمل اقتصادية في المنامة، يومي 25 و26 جوان الجاري، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وترفض القيادة والفصائل الفلسطينية تلك الورشة، وتقول إنها جزء من “صفقة القرن”، وهي خطة سلام أمريكية مرتقبة، يتردد أنها تقوم على إجبار الجانب الفلسطيني على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.