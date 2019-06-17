عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية ادراجها إلى ارضية المطار بعد ساعتين من اقلاعها من مطار هواري بومدين الدولي. الطائرة كانت تضمن الرحلة رقم Ah3000 والتي كانت ستربط بين الجزائر و مطار موسكو بالعاصمة الروسية. الطائرة عادت ادراجها بعد اكثر من ساعتين من الطيران وبعد أن تأكد قائدها من وجود عطب تقني يهدد استمرار طيرانها

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اكثر من ساعتين من الاقلاع .. طائرة جزائرية تعود إلى أرضية المطار بركابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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