رصد طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من منطقة كالينينجراد الروسية

ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي أجرت طيرانا استطلاعيا بالقرب من حدود منطقة كالينينجراد الروسية. وأوضحت (سبوتنيك) - نقلا عن موقع (Plane Radar)- أن طائرة استطلاع أمريكية من نوع (RC-135V Rivet Joint) تحمل رقم (64-14845) أقلعت من قاعدة ميلدينخولل في بريطانيا، وبعد ساعتين تم رصد الطائرة على حدود

وأشارت الوكالة إلى أنه تم رصد العديد من طائرات الاستطلاع الأجنبية، خاصة الأمريكية على الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، كما تم رصد مثل هذه الطائرات على مسافات ليست بعيدة عن قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا. استطلاع أمريكية من نوع (RC-135V Rivet Joint) تحمل رقم (64-14845) أقلعت من قاعدة ميلدينخولل في بريطانيا، وبعد ساعتين تم رصد الطائرة على حدودمنطقة كالينينجراد في أقصى غرب روسيا.وأشارت الوكالة إلى أنه تم رصد العديد من طائرات الاستطلاع الأجنبية، خاصة الأمريكية على الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، كما تم رصد مثل هذه الطائرات على مسافات ليست بعيدة عن قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا.

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