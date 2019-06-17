الصين تؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها

أكد نائب الرئيس الصيني "وانج تشي شان" مجددا ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.

وقال نائب الرئيس الصيني - خلال لقائه في بكين اليوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" - إن الصين تولي أهمية لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سوريا في مختلف

المجالات، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجانبين دعم بعضهما البعض فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية في المحافل الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.من جانبه، قال وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" إن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها مع الصين في شتى المجالاتللوصول بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.ووجه المعلم الشكر إلى الصين لدعمها السياسي في المحافل الدولية والمساعدات الإنسانية التي قدمتها إلى الشعب السوري خلال السنوات الماضية.وأضاف أن سوريا تؤيد مبادرة الحزام والطريق التي أعلنها الرئيس الصيني، وأن دمشق ترغب في التعاون مع الصين في إطار هذه المبادرة وتعزيز دورها فيها، لافتا إلى حرص بلاده وتطلعها إلى مشاركة الصين في برنامج إعادة إعمار سوريا.