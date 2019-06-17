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علاقات تعاون ومباحثات عسكرية بين البحرين والإمارات

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 بحث المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم الاثنين، مع الفريق الركن حمد بن محمد

ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات ،علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين قوة
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دفاع البحرين والقوات المسلحة الإماراتية على كافة الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري في كافة المجالات.

 

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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