ألكسنادر زويف يقوم بزيارة إلى القاهرة غدًا

يقوم ألكسنادر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية بزيارة إلى مصر في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الحالى .

وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة القوية القائمة بين مكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية والحكومة المصرية على مدار سنوات، خاصة في مجالات

الشرطة والعدالة ومكافحة الفساد ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والعمل في مجال نزع الألغام.

ويعتزم زويف، خلال زيارته لمصر، مقابلة مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية – بما في ذلك أكاديمية الشرطة – والعدل ومكتب

النائب العام، وكذلك من مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

كما تأتي زيارة الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية إلى مصر في سياق زيارات دورية رفيعة المستوى من جانب كبار المسؤولين في مكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، بهدف تعزيز العلاقات مع مصر، وهي شريك أساسي على مستوى الدبلوماسية متعددة الأطراف والأمن، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.