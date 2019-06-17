تونس: ضبط 12 شخصًا حاولوا التسلل عبر الحدود مع ليبيا والجزائر

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان ولاية مدنين تمكنت من القبض على ٧ أشخاص، كانوا يحاولون اجتياز الحدود البرية الليبية، والتسلل باتجاه الأراضى التونسية.



وأوضحت الداخلية التونسية، فى بيان اليوم الاثنين، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببقردان بالاحتفاظ بهم، وتحرير قضية في شأنهم بتهمة "اجتياز الحدود البرية خلسة"

بالمخالفة للقانون.



كما ضبطت دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بفريانة ولاية القصرين ٥ أشخاص أثناء اجتازيهم الحدود البرية الجزائرية باتجاه التراب التونسي.



وأمرت النيابة العمومية، بمباشرة قضية عدلية في شأنهم بتهمة "دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".