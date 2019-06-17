السجن والغرامة لرجل أعمال جزائري أدين بالفساد

أصدرت محكمة في الجزائر، اليوم الإثنين، حكماً بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق"، بحسب التلفزيون الحكومي.

وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس الماضي، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جواز سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهراً مع النفاذ بتهمة "التزوير واستعمال المزور".

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون "الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر" اللذين كانا بحوزته.

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ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس"، كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016، بينما كان لديه جواز سفر أول.

وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).