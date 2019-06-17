جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في القامشلي بسوريا

أصيب سبعة أشخاص، على الأقل، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، اليوم الإثنين.

وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي إن "ما لا يقل عن سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة حرجة، أصيبوا في انفجار وسط سوق شعبية قرب دوار سوني بحي قدور بيك بمدينة القامشلي".

وقال مصدر في وحدات حماية الشعب الكردية إن "سيارة من نوع فان انفجرت قرب دوار سوني وسط مدينة القامشلي، وأصيب عشرة أشخاص، فضلاً عن حدوث أضرار كبيرة بالسيارات والمحال التجارية في المنطقة".

Advertisements

اقرأ أيضاً... مقتل 28 شخصاً جراء قصف مدفعي شمال غرب سوريا

ويعتبر حي "قدور بيك" من الأحياء المختلطة العربية-الكردية في مدينة القامشلي، ويخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وتشهد مدينة القامشلي تفجيرات متكررة راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى. وتتهم الوحدات الكردية خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بتنفيذ تلك العمليات.