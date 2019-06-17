أعلن مسؤولون، اليوم الإثنين، أن ما لا يقل عن 30 شخصاً قتلوا في تفجير انتحاري وقع بشمال شرق نيجيريا.
وقالت الوكالة الحكومية لإدارة الطوارئ إن 40 شخصاً آخرين أصيبوا في التفجير.
اقرأ أيضاً... نيجيريا تعتقل شخصاً يشتبه بأنه مدبر تفجيرات أبوجا في 2015
وأضافت أن الانتحاريين فجروا المتفجرات التي بحوزتهم خارج قاعة في كوندوجا في ولاية بورنو، حيث كان يشاهد المواطنون مباراة في التلفزيون.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 قتيلاً بتفجير انتحاري في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.