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30 قتيلاً بتفجير انتحاري في نيجيريا

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أعلن مسؤولون، اليوم الإثنين، أن ما لا يقل عن 30 شخصاً قتلوا في تفجير انتحاري وقع بشمال شرق نيجيريا.

وقالت الوكالة الحكومية لإدارة الطوارئ إن 40 شخصاً آخرين أصيبوا في التفجير.

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وأضافت أن الانتحاريين فجروا المتفجرات التي بحوزتهم خارج قاعة في كوندوجا في ولاية بورنو، حيث كان يشاهد المواطنون مباراة في التلفزيون.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

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