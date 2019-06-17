المرشحون لخلافة ماي يتواجهون في أول مناظرة حول "بريكست"

أجرى المتنافسون على منصب رئاسة الحكومة في بريطانيا أول مناظرة تلفزيونية بينهم، الأحد، تركزت حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع غياب المرشح الأبرز بوريس جونسون الذي آثر تفادي المواجهة.

وشارك في النقاش الذي استمر 90 دقيقة على قناة "تشانيل فور" باقي المرشحين الخمسة، فيما تُركت منصة فارغة لجونسون، وزير الخارجية السابق ورئيس بلدية لندن المشهور بزلات لسانه المحرجة.

وقال أربعة من المرشحين بعد تبادل عبارات قاسية إنهم سيسعون إلى إعادة التفاوض على اتفاق بريكست الذي تم التوصل اليه مع بروكسل، مع أن زعماء الاتحاد الأوروبي استبعدوا ذلك مراراً.

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أما المرشح الخامس وزير التنمية الدولية روري ستيوارت فأعلن أنه سيمضي قدماً في الاتفاق الحالي، على الرغم من أن البرلمان رفضه ثلاث مرات هذا العام في عملية دفعت رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي إلى الاستقالة.

واستخدم وزير الخارجية جيريمي هانت، الذي تحول من داعم للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016 الى مؤيد الآن لخروج بريطانيا، لهجة تصالحية.

وقال المرشحون الأربعة ما عدا ستيوارت إنهم على استعداد لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر، وهو الموعد النهائي الحالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي. كما قال جونسون سابقاً إن على بريطانيا أن تخرج في هذا التاريخ بـ"اتفاق أو من دونه".

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وذهب دومينيك راب وزير الاتحاد الأوروبي السابق، الذي استقال من الحكومة احتجاجاً على التسويات التي قدمتها الحكومة مع بروكسل، ذهب أبعد من الآخرين في عدم استبعاد تعليق البرلمان إذا لزم الأمر لمنع النواب من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورد وزير البيئة مايكل غوف بالقول "لن أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد إرادة البرلمان".

وانضم وزير الداخلية ساجيد جافيد بالقول "أنت لا تحقق الديموقراطية من خلال تحطيم الديموقراطية".

وأثار مقدّم المناظرة كريشنان غورو-مورثي قضايا أكثر إثارة للجدل بوجه المرشحين ظهرت خلال الحملات مثل استخدام غوف للكوكايين في الماضي أو انتقاد راب للنسوية وتقلبات ستيوارت وتغييره لمواقفه بشكل جذري.

وقدمت ماي استقالتها من زعامة الحزب، مّا فتح الطريق أمام المنافسة على خلافتها ومن ثم تحديد رئيس الوزراء الجديد.

وستبقى ماي رئيسة للوزراء وقائمة بأعمال زعيم الحزب لحين قيام المشرعين المنتمين للحزب وأعضائه باختيار الزعيم الجديد.

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