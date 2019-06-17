كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 مفقودين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خفر السواحل إن تسعة أشخاص فقدوا في البحر اليوم الاثنين بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة الساحل التركي ، بينما تم إنقاذ 31 آخرين .

تم إطلاق عمليات البحث والإنقاذ بواسطة خفر السواحل للوصول إلى ركاب القارب الذي غرق قبالة ساحل منطقة بودروم في مقاطعة موجلا ، وفق ما ذكرته رويترز.

وقالت إن القارب كان يحمل 40 مهاجرا في المجموع وما زالت جهود البحث جارية .

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أصبحت تركيا واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين سلكوا الطريق البحري إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في عام 2015 ، حيث فر الكثير منهم من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا .

تم تقييد الحركة بشكل كبير بموجب اتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس ، على الرغم من أن عدد الأشخاص المتجهين إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي قد انخفض منذ ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015 ، إلا أن المئات يواصلون العبور كل أسبوع .