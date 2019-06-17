كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد التزامها بإمداد الهند بالنفط وغاز البترول رغم الهجوم على الناقلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، استمرار إمدادات النفط وغاز البترول المسال للهند رغم التوتر في مضيق هرمز

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان اليوم الإثنين إن سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أكد للهند هذا الالتزام الإمارات في مكالمة هاتفية مع الجابر، تعرضت أيضاً إلى التعاون بين البلدين.

وأثار هجوم على ناقلتي نفط في الأسبوع الماضي مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات، إذ أن خمس النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز.