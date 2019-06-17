كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل حكم محكمة باريس حول ادعاءات "بي إن سبورتس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة باريس الابتدائية العليا، القاضية، كاميي لينيير، حكماً برفض ادعاءات شبكة "بي إن سبورت"beIN SPORTS القطرية الملكية، ضد منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات"، والذي قضى بتبرئة "عربسات" من جميع "المزاعم التي لا أساس لها" والتي ساقتها "بي إن سبورتس" في الدعوى المرفوعة من قبلها.

كما ألزمت الشبكة القطرية، الطرف الخاسر في الدعوى القضائية، بتحمل تكاليف ومصروفات التقاضي عن "عربسات" بقيمة 25 ألف يورو، وبدفع غرامات غير مسبوقة بقيمة 6 آلاف يورو إلى المستشار القانوني لـ"عربسات" برتران بيرسيهاي.

نص منطوق الحكم

وجاء في نص الحكم: "لهذه الأسباب، نحن، قاضية الأحكام المستعجلة، قررنا ما يلي:

-رفض طلب الاستدعاء ضد المدعى عليهم ويعد باطلاً.

-رفض معارضة الولاية القضائية.

-رفض طلب الحصانة من المقاضاة المرفوعة من جانب "عربسات".

-رفض الدفع بعدم مقبولية اعتراضات عربسات.

-الحكم برفض الادعاءات المقدمة ضد السيد بيرسيهاي.

-رفض جميع مزاعم "بي إن" ضد "عربسات".

- رفض الدعوى المضادة المتعلقة بإساءة استخدام الإجراءات.

- نأمر بتحمل "بي إن" المسؤولية بالتضامن للدفع لعربسات 25 ألف يورو، وتتحمل المسؤولية بالتضامن للدفع للسيد بيرسيهاي مبلغ 6 آلاف يورو وفقاً للمادة رقم 700 من قانون الإجراءات المدنية.

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- نحيط علما أن الحكم نافذ بموجب القانون.

- نأمر "بي إن" بتحمل مسؤولية كافة التكاليف.

بيان صحافي لعربسات

وكانت "عربسات" قد أعلنت عن ترحيبها بهذا الحكم الصادر في صالحها، حيث قضى بالبراءة من كل الاتهامات المزعومة ومحاولات التشهير التي شنتها ضدها شبكة "بي إن" القطرية.

وذكر بيان صحافي صادر من "عربسات" أن حكم القضاء الفرنسي يؤكد بوضوح تام أنه لا صلة بين "عربسات" وممارسات القرصنة لـ"بي أوت كيو".

وأضاف بيان "عربسات"، بمناسبة صدور الحكم القضائي بالبراءة من اتهامات "بي إن"، أن "عربسات" تثمن وتحترم نزاهة القضاء الفرنسي وتعرب عن سعادتها للتعاطي باحترافية ومهارة مع مزاعم "بي إن" الكيان المنبثق عن شبكة "الجزيرة".

حملة تشهير مغرضة

وأضاف البيان أن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي برفض دعوى "بي إن" وكافة مزاعمها ضد "عربسات"، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على سلامة موقف "عربسات" من اليوم الأول، ويثبت صدق أقوالها بأن مزاعم "بي إن" الزائفة والمضللة ليست إلا مجرد حملة تشكيك وتشهير إعلامي مغرضة.

وطبقاً لمنطوق حكم القاضية كميي لينيير، الصادر في 13 يونيو الجاري، فإن مجموعة "بي إن سبورتس" ملزمة بتحمل التكاليف وتحمل المسؤولية بالتضامن بصفتها الطرف الخاسر في القضية، حيث ألزمتها بالدفع لـ"عربسات" مبلغ 25 ألف يورو، والدفع لمستشار "عربسات" القانوني بيرسيهاي مبلغ 6 آلاف يورو، كتكاليف غير قابلة للاسترداد، نقلًا عن موقع قناة العربية نت.