كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تعتقل شبكة عملاء تعمل لصالح وكالة المخابرات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم الاثنين إن طهران كشفت مؤخرا "شبكة تجسس أمريكية كبيرة للفضاء" وفككتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قوله إن طهران اعتقلت العديد من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بعد تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها.

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وكانت طهران أعلنت في وقت سابق الاثنين إلغاء التزامها ببعض البنود التي فرضت عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في تحد جديد للمجتمع الدولي.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه لم يعد هناك الكثير من الوقت من أمام الأوروبيين من أجل إنقاذ الاتفاق النووي.