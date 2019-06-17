المبعوث القطري يسلم مساعدات لغزة في محاولة لوقف إطلاق النار

وقال مسؤول في لجنة إعادة إعمار غزة القطرية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، إنه تم تسليم جزء من الأموال لآلاف الأسر الأكثر احتياجًا في غزة، بينما تذهب أموال أخرى إلى مشاريع الأمم المتحدة للبنية التحتية.

يقول حازم قسام، المتحدث باسم حماس، إنه مع وصول الوسيط القطري، محمد العمادي، "سنصل لمرحلة أوسع من التفاهم لكسر الحصار".