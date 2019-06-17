كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث القطري يسلم مساعدات لغزة في محاولة لوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدم المبعوث القطري 25 مليون دولار إلى قطاع غزة للمساعدة في تعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحكام حماس في الأراضي الفلسطينية.
والجدير بالذكر انه شارك الأعداء في قتال عنيف في شهر مايو، وكان الأحدث في سلسلة من التفجيرات في الأشهر الأخيرة.
وقال مسؤول في لجنة إعادة إعمار غزة القطرية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، إنه تم تسليم جزء من الأموال لآلاف الأسر الأكثر احتياجًا في غزة، بينما تذهب أموال أخرى إلى مشاريع الأمم المتحدة للبنية التحتية.
يقول حازم قسام، المتحدث باسم حماس، إنه مع وصول الوسيط القطري، محمد العمادي، "سنصل لمرحلة أوسع من التفاهم لكسر الحصار".
ويزور العمادي غزة بانتظام لتحقيق اتفاقات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس.
والجدير بالذكر انه شارك الأعداء في قتال عنيف في شهر مايو، وكان الأحدث في سلسلة من التفجيرات في الأشهر الأخيرة.