كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: واشنطن لم تضع مقترحات لمحادثات بوتين وترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن الجانب الأمريكي لم يصغ بعد مقترحات لإجراء محادثات محتملة بين الزعيمين الروسي والأمريكي خلال قمة مجموعة العشرين باليابان.

وقال وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري اليوم الإثنين: "لا أخبار بخصوص اجتماع كامل محتمل بين الرئيسين بوتين وترامب في أوساكا، وهذا يعني أن الجانب الأمريكي لم يضع حتى الآن أي مبادرات أو مقترحات بشأن هذا الموضوع".

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وأضاف "بالنظر إلى أن الرئيس ترامب والرئيس بوتين سيشاركان في قمة مجموعة العشرين، لا يمكن بالتالي على أي حال استبعاد محادثتهما المختصرة على الأقدام، لكن هذا لا يمكن اعتباره اجتماعاً كاملاً"​​​.

وأكد الكرملين أمس الأحد، استعداده لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قبيل قمة مجموعة العشرين، لكنه أشار إلى عدم وجود إشارات من واشنطن حول هذا الموضوع.