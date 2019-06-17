اخبار العالم

المعارضة: "الظلم" سيحفز الناخبين في إسطنبول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة: "الظلم" سيحفز الناخبين في إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول، إنه يعتقد أن "الظلم" الناجم عن إلغاء فوزه في مارس سيحفز الناخبين لصالحه في الانتخابات التي جرت الأحد. 
وفي مقابلة اليوم الاثنين مع وكالة أسوشيتيد برس، اوضح إكرم إمام أوغلو إن فوزه الثاني سيكون بمثابة فوز لـ"الديمقراطية".

وقد فاز إمام أوغلو بالانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس بفوز ضئيل كان بمثابة ضربة كبرى للرئيس رجب طيب أردوغان. بيد أن السلطة الانتخابية التركية، التي حكمت لصالح أردوغان، ألغت النتيجة وأمرت بإجراء انتخابات جديدة، مشيرة إلى حدوث مخالفات. 

وقال إمام أوغلو: "أعتقد أن الناس سيقومون بالاستجابة اللازمة لهذا الظلم في صناديق الاقتراع".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا