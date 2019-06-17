المعارضة: "الظلم" سيحفز الناخبين في إسطنبول

وفي مقابلة اليوم الاثنين مع وكالة أسوشيتيد برس، اوضح إكرم إمام أوغلو إن فوزه الثاني سيكون بمثابة فوز لـ"الديمقراطية".

وقد فاز إمام أوغلو بالانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس بفوز ضئيل كان بمثابة ضربة كبرى للرئيس رجب طيب أردوغان. بيد أن السلطة الانتخابية التركية، التي حكمت لصالح أردوغان، ألغت النتيجة وأمرت بإجراء انتخابات جديدة، مشيرة إلى حدوث مخالفات.