كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة: "الظلم" سيحفز الناخبين في إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقول مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول، إنه يعتقد أن "الظلم" الناجم عن إلغاء فوزه في مارس سيحفز الناخبين لصالحه في الانتخابات التي جرت الأحد.
وقال إمام أوغلو: "أعتقد أن الناس سيقومون بالاستجابة اللازمة لهذا الظلم في صناديق الاقتراع".
وفي مقابلة اليوم الاثنين مع وكالة أسوشيتيد برس، اوضح إكرم إمام أوغلو إن فوزه الثاني سيكون بمثابة فوز لـ"الديمقراطية".
وقد فاز إمام أوغلو بالانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس بفوز ضئيل كان بمثابة ضربة كبرى للرئيس رجب طيب أردوغان. بيد أن السلطة الانتخابية التركية، التي حكمت لصالح أردوغان، ألغت النتيجة وأمرت بإجراء انتخابات جديدة، مشيرة إلى حدوث مخالفات.
وقال إمام أوغلو: "أعتقد أن الناس سيقومون بالاستجابة اللازمة لهذا الظلم في صناديق الاقتراع".