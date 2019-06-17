كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يتعهد بعدم تقديم تنازلات بشأن شراء أنظمة الدفاع الجوي "S-400s" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن التنازل عن شراء أنظمة الدفاع الجوي من طراز S-400 من روسيا كان غير وارد، في بيان أدلى به بعد اجتماع مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في طاجيكستان.

وقال أردوغان: "قرارنا واضح: لا تنازل عن S-400s، لقد وضعنا توقيعاتنا وأنجزنا كل شيء، وروسيا من جانبها، جعلت الأمور أسهل بالنسبة للائتمان وقدمت سعر فائدة (أقل بكثير) من الأسعار الدولية".

وأضاف أن عملية التسليم ستبدأ في النصف الأول من يوليو.

وأوضح أردوغان أنه في لقائه مع بوتين، ناقشوا بيع طائرات S-400، قائلين: "لقد تم هذا بالفعل، وكل شيء يسير على ما يرام".

في المقابلة، كان أردوغان يرد على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستعيد النظر في نشر طائرات S-400 بعد أن هددت الولايات المتحدة بشدة حلفائها في الناتو بفرض عقوبات، بما في ذلك وقف المشاركة التركية في مشروع الطائرات F-35.