كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصغر نائبة ديمقراطية بالكونجرس تحذر من الخسارة في انتخابات 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت أصغر نائبة أمر بالكونجرس، الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، من أن الديمقراطيين أمام خطر حقيقي في انتخابات أمريكا عام 2020، إذا لم يكن لديهم مرشح قوي أمام الرئيس دونالد ترامب.

وقد خلقت تعليقات كورتيز، البالغة 29 عامًا، صدى غير عادي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى الفوز بقائمتهم المؤلفة من 23 مرشحًا للرئاسة.

غرد الرئيس ترامب مساء الأحد ردًا على تصريحاتها قائلًا: " أوافق، وهذا هو السبب الوحيد الذي يلعبون به ورقة الاتهام، والتي لا يمكن استخدامها قانونيًا!".

وأوضح المستشارين السياسيين الأميركيين، في برنامج تلفزيوني على قناة "فوكس نيوز"، إن الحزب الديمقراطي لو أراد أن ينافس ترمب بجد على الرئاسة عام 2020، فإن أفضل خيار هو النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، ولكنها لن تستطيع أن تشارك في هذا السباق الرئاسي لصغر سنها إذ أنها في الـ 29 من عمرها.

