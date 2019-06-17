كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة استطلاع أمريكية تحلق على حدود منطقة كالينينجراد الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي طيرانا استطلاعيا بالقرب من حدود منطقة كالينينجراد الروسية.

فوفقا لموقع "Plane Radar" فإن طائرة الاستطلاع "RC-135V Rivet Joint" والتي تحمل الرقم "64-14845" أقلعت من قاعدة ميلدينخولل في بريطانيا.

وبعد ساعتين تم رصد الطائرة على حدود منطقة كالينينغراد الروسية.

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يذكر بأنه في الآونة الأخيرة تم رصد العديد من طائرات الاستطلاع الأجنبية وبخاصة الأمريكية على الحدود الروسية، كما تم رصدها على البحر الأسود وبمسافات ليست بعيدة عن القاعدة الروسية في سوريا.

ويرفض البنتاجون وقف العمليات الاستخباراتية على الحدود الروسية رغم نداءات وزارة الدفاع الروسية.