كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة عبرية: إطلاق نار على جيش الاحتلال بعد ساعات من تسليم قطر 25 مليون دولار لحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي لنيران حماس في قطاع غزة مساء الأحد، بعد ساعات فقط من تسليم قطر 15 مليون إلى القطاع الساحلي.

وقالت صحيفة "إسرائيل هايوم" إنه تم تسليم 10 ملايين دولار أخرى، تم تخصيصها لشراء الوقود لمحطة الطاقة في غزة، إلى إسرائيل.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، تعرضت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لنيران حماس أثناء عملها في منطقة خان يونس في جنوب غزة، مما دفعهم إلى الانسحاب، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

ودخل نائب السفير القطري في قطاع غزة خالد الحردان غزة مساء يوم الأحد وقدم منحة بقيمة 15 مليون دولار تقدمها الدوحة إلى غزة كل شهر.

كما وصل السفير القطري محمد العمادي إلى غزة لمراقبة توزيع الأموال.