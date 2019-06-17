كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: سننظر في كل الخيارات إذا انتهكت إيران التزاماتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستبحث جميع الخيارات المتاحة إذا انتهكت إيران التزاماتها فيما يتعلق بأنشطتها النووية.

وأضاف للصحافيين "كنا واضحين فيما يتعلق بمخاوفنا من الخطط الإيرانية بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي".

Advertisements

وتابع "إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية، سنبحث آنذاك جميع الخيارات المتاحة أمامنا".

وكان أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اليوم، أن احتياطات اليورانيوم المخصب لدى إيران ستتجاوز اعتباراً من 27 يونيو الحدود التي ينص عليها الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015.