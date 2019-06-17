كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| صور وتقارير تثبت تعذيب المخابرات التركية للفلسطيني زكي مبارك حتى وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على الصور الضوئية للمواطن الفلسطيني زكي يوسف حسن، والتي تؤكد وفاته على يد المخابرات التركية التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعم للإرهاب.

وأكدت تقارير طبية، وجود آثار تعذيب على جثمان المواطن الفلسطيني المقتول في السجون التركية، زكي مبارك، ما يؤكد رواية عائلته حول تعرضه للتعذيب، وتفنيد الرواية التركية حول انتحاره داخل السجن.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت انتحار المواطن الفلسطيني زكي مبارك في سجونها، بعد نحو شهر من توقيفه، بمزاعم تجسسه لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

ويكشف التقرير الأول الصادر عن المستشار الطبي للسفارة الفلسطينية في القاهرة، عن وجود آثار كدمات ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، ووجود جرح في منطقة الرقبة، وقد تم التدخل جراحيًا لتخييطه.

كما أظهر التقرير، عدم وجود اللسان في فم الجثة، ما يتسق مع اتهامات عائلة مبارك، التي تحدثت عن انتزاع المحققين الأتراك لسان ابنهم خلال التحقيق معه، داخل السجون التركية.

وبين التقرير، أن الجثمان تعرض لعملية تحلل كبيرة، ما يؤكد تعمد السلطات التركية العمل على تحلل الجثة؛ لإخفاء آثار التعذيب عن جسده.

وامتنع التقرير التركي عن ذكر أماكن الجروح في جسد المواطن الفلسطيني زكي مبارك، وهو ما يشير لمحاولة السلطات التركية التلاعب بالتقرير النهائي؛ لعدم كشف آثار التعذيب.