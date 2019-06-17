كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير ليبي: تركيا وقطر يهربان الأسلحة للإرهابيين في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الداخلية الليبي السابق صالح رجب تركيا وقطر بتهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والميليشيات في ليبيا لمواصلة القتال ضد الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

في كلمته خلال اجتماع الاثنين مع شخصيات وسياسيين ليبيين في القاهرة، قال رجب إن الليبيين يدعمون جهود الجيش الوطني الليبي لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد.

كما انتقد رجب تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الشؤون الليبية، مما أدى إلى تدهور البلاد في الماضي.

كما أشار المسؤول السابق إلى أن الأمم المتحدة فشلت في التوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي خلال السنوات الماضية.

