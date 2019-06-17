استئنافية الرباط تؤجل قضية بنشماش ضد الصحافيين الأربعة إلى الشهر المقبل

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين، بتأجيل قضية الصحافيين الأربعة والمستشار عبد الحق حيسان، إلى جلسة مقبلة تم تحديد موعدها في الأول من شهر يوليوز المقبل.

وجاء تأجيل الجلسة الثانية للمحاكمة في طورها الإستئنافي بسبب عدم تبليغ 3 من الصحافيين الأربعة، باستثناء الصحافي عبد الحق بلشكر.

وكانت ابتدائية العاصمة، قد قضت في 20 من شهر مارس الماضي، بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من المستشار البرلماني عبدالحق حيسان بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، والصحافيين الأربعة: “عبدالحق بلشكر”، من جريدة “أخبار اليوم”، و”محمد أحداد”، صحافي بيومية “المساء”، و”كوثر زاكي” و”عبدالإله سخير” صحافيين بالموقع الإخباري “اليوم 24، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”.

وفي تصريح لليوم 24 أكد الصحافي محمد أحداد عدم تبليغه حول جلسة المحاكمة، معتبرا الأخيرة “مهزلة” كونها أغرب محاكمة في تاريخ متابعات الصحافيين المغاربة بناءا على نشرهم لمعطيات صحيحة.