رسميا.. الرجاء ينفصل عن إبراهيما نياسي

توصل نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، لاتفاق رسمي مع لاعبه السينغالي إبراهيما نياسي، يقضي بفسخ العقد الذي يربطه مع النادي، وذلك بعد أن خرج من مخططات مدرب الفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد مصدر مسؤول من النادي الأخضر لـ”اليوم24″، أن الطرفان توصلا لاتفاق نهائي بفسخ العقد بالتراضي، لذلك فإن رحلة نياسي مع الرجاء، قد وصلت إلى محطتها الأخيرة.

وكان النادي الأخضر، قد تعاقد مع نياسي، الصيف الماضي، ووقع معه عقد لموسمين، في عهد المدرب السابق، خوان كارلوس غاريدو، غير أن تواضع أداءه في العديد من المباريات وانتقاده من طرف الجمهور، عجل برحيله عن النادي.

جدير ذكره أن نياسي، سبق له أن خاض مجموعة من التجارب في اروبا، إذ جاور أندية نانس الفرنسي، نيوشاتل السويسري،أبولون القبرصي، وليفادياكوس اليوناني.