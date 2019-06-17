فرصة للمشاركة في اليوم الثقافي المفتوح "المِنصَّة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة توفر مؤسسة عبد المحسن القطان فرصة، للموهوبين، للمشاركة في اليوم الثقافي المفتوح "المِنصَّة"، لعرض منتجهم الفني أمام الجمهور العام. تهدف "المِنصَّة" إلى خلق مساحة للمبدعين، يقدمون من خلالها أنواعًا وأساليبَ فنية وأدبية جديدة وبديلة، من مختلف القطاعات الثقافية، تمتاز بمغايرتها لما هو سائد من الإنتاجات الفنية أو الأدبية. كما تهدف "المِنصَّة" إلى إعادة التفكير في الأنماط الثقافية السائدة، ومحاولة إضافة أنواع جديدة إلى المشهد الثقافي الفلسطيني. الحقول الثقافية المستهدفة Advertisements الموسيقى الفنون الأدائية الفنون البصرية الصور المتحركة الأدب لجنة اختيار العروض المقترحة العروض الموسيقية: محمود جريري، حبيب شحادة حنا، رمزي أبو رضوان، يعقوب شاهين. الفنون الأدائية: سمر كينج، خليفة الناطور، مارينا برهم، إيمان عون. الفنون البصرية: جورج الأعمى، منال محاميد، فيرا تماري، خالد حوراني. الصور المتحركة: روجيه خليف، حنا عطا الله، عامر الشوملي. الأدب: أسماء عزايزة، مجد كيال، زكريا محمد. آخر موعد للتقديم: 01 تموز (يوليو) 2019. للمزيد من المعلومات والوصول إلى طلب التقديم، اضغطوا هنا.

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