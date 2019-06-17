بريطانيا: برلمانية تنتقد الحكومة لصمتها على مهاجمة ترامب لعمدة لندن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبرت نائبة برلمانية بريطانية، اليوم الإثنين، عن استيائها من امتناع الحكومة عن الرد على مهاجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتكررة، لعمدة العاصمة لندن، صادق خان، منذ زيارته الأخيرة للبلاد، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار تهميش الأقليات.

واستنكرت ناز شاه، في مقابلة مع صحيفة "مترو" المحلية، ما وصفته بـ"الصمت المخزي" من جانب حكومة بلادها تجاه انتقادات ترامب لخان، مشيرة إلى أن "الحكومة بذلك تفشل في الوقوف إلى جانب الأقليات".

وكان ترامب وصف خان، السبت الماضي، بأنه "كارثة"، في إطار تعليقه على أنباء ترددت عن جريمة طعن بالسكين في لندن.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "لندن بحاجة إلى عمدة جديد في أسرع وقت ممكن. خان كارثة - ستزداد سوءًا".

وكان مجلس مسلمي بريطانيا (أكبر منظمة للمسلمين في البلاد) قال، في بيان أمس الأحد، إنه "مهما كانت الخلافات السياسية بين حكومتنا أو حزب المحافظين (الحاكم) مع صادق خان، كنا نتوقع إدانة سريعة لهجمات دونالد ترامب المتكررة" على عمدة لندن.

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ويُذكر أن خان هو أول رئيس بلدية مسلم للعاصمة البريطانية وهو من أصل باكستاني، وتسلم منصبه عام 2016.

وكان ترامب استهل زيارته الرسمية إلى بريطانيا أوائل الشهر الجاري بانتقادات وجهها إلى خان، حيث وصفه بأنه "فاشل تمامًا"، معتبرا أنه "بكل المقاييس أدّى عملا فظيعا كعمدة للندن".

ويعتبر خان من أكثر المنتقدين لترامب، وسبق أن أعطى إذنا لإعلان على شكل بالون طائر، ظهر فيه الرئيس الأمريكي بشكل رضيع يبكي، بالمرور من أمام مبنى البرلمان، خلال زيارة قام بها ترامب لبريطانيا العام الماضي.