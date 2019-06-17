عبد المهدي يلتقي مبعوث بوتين في بغداد

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي".

يشار إلى أن البلاد استقبلت الأيام الماضية، العشرات من المسؤولين من مختلف الدول وتم عقد اجتماعات مكثفة للتباحث حول الجوانب المشتركة.

