القبض على أفراد عصابة اعترفوا بسرقة أموال من عجلات في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الصالحية وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من عدة متهمين".

وأضافت، أنه "بعد التعمق معهم بالتحقيق، اعترفوا صراحة بقيامهم بعدة سرقات للأموال من داخل العجلات"، مشيرة إلى "تصديق اقوالهم ابتدائياً وقضائياً أمام أنظار قاضي التحقيق المختص وتم ايقافهم وفق احكام المادة (٤٦٦ ق.ع) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".

