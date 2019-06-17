القبض على أفراد عصابة اعترفوا بسرقة أموال من عجلات في بغداد

وأضافت، أنه "بعد التعمق معهم بالتحقيق، اعترفوا صراحة بقيامهم بعدة سرقات للأموال من داخل العجلات"، مشيرة إلى "تصديق اقوالهم ابتدائياً وقضائياً أمام أنظار قاضي التحقيق المختص وتم ايقافهم وفق احكام المادة (٤٦٦ ق.ع) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".
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