الحكمة يرجّح تشكيل معارضة برلمانية 'قوية ومؤثرة' الأيام المقبلة

واضاف أن "الحكمة لاتريد اسقاط الحكومة ولا نستهدف شخوصا لذاتهم ولسنا معارضة من خارج الحدود بل نحن ضمن العملية السياسية ونسعى لتمثيل الشعب بشكل حقيقي من خلال الدفاع عن همومهم ومطالبهم"، مشددا على ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد ظهور ملامح اولية لشكل كتلة معارضة برلمانية قوية ومتماسكة لتكون الكتلة الاكبر والاكثر تاثيرا في تقويم العملية السياسية".
ولفت البديري الى ان "المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة لجميع الفاسدين وممن اخفقوا بعملهم وسنضع برنامج لتقييم جميع الوزراء ونستجوب المقصرين والمتلكئين منهم بعيدا عن المزايدات والشعارات الرنانة التي لم تحقق شئ سوى زيادة مستوى الفقر والبطالة والفساد ونقص الخدمات".
وكان تيار الحكمة الوطني أعلن، أمس الأحد، تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة وما يستلزمه من دور وحراك وأداء.
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