رسمياً.. توتي يغادر روما بعد 30 عاماً

2019-06-17 | 14:44
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أعلن النجم الايطالي فرانشيسكو توتي، مغادرة نادي روما بعد أن قضى 30 عاماً مع فريق العاصمة كلاعب وإداري.
وأوضح بالقول: "لم تتح لي الفرصة أبداً للتعبير عن نفسي، لقد استبعدوني دائماً من المشروع الفني للنادي، يمكن أن يحدث العام الأول، لكن بالفعل في العام الثاني، فهمت بعض الأشياء ولم نتمكن من فهم بعضنا البعض، لقد عرفوا نواياي، أردت أن أقدم الكثير لهذا النادي، لكنهم لم يريدوا أبداً، لقد أبقوني خارج كل شيء".
وأضاف بالقول: "بالنسبة لجماهير روما، يجب أن أقول فقط شكراً لكم على الطريقة التي عاملوني بها دائماً، كان بيننا دائماً الاحترام المتبادل، لذلك يمكنني فقط أن أقول إنني سأواصل دعم هذا الفريق، بالنسبة لي، روما هي الفريق الأهم في العالم، أن أراها الآن في مثل هذه الصعوبة تجعلني حزيناً، فالعاطفة التي تسود هنا وحب الناس كبيرة جداً لدرجة لا يمكن أن تنتهي أبداً".
واتم حديثه قائلاً: "سأواصل تشجيع هذه الألوان من الخارج، من فرانشيسكو، يمكنني القول إنه من المستحيل إبعاد توتي عن روما في هذه اللحظة، سوف أسلك طرقاً أخرى لدعم النادي".
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