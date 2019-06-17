البرهان إلى تشاد في خامس زيارة خارجية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الإثنين، زيارة قصيرة إلى دولة تشاد، في خامس جولاته الخارجية.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس العسكري السوداني خلال زيارته الرئيس التشادي إدريس دبي.
ويواصل المجلس العسكري في السودان تهيئة الأجواء داخليا وإقليميا لإتمام عملية انتقال سلس للسلطة، وإفشال مخططات إثارة الاضطرابات في البلد الذي يواجه مخاطر الإرهاب.
ويوم الجمعة الماضي، زار الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إريتريا في أول زيارة له إلى أسمرا؛ حيث كان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في استقباله لدى وصوله.
والشهر الماضي، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم بعد قطيعة استمرت لأكثر من عام، التقى خلالها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم.
وخلال مايو/أيار الماضي، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، كلا من الإمارات ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
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